以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業NetApp宣布推出NetApp AFF A900，其採用NetApp ONTAP企業版資料管理軟體，也為NetApp的All Flash儲存系統陣列產品組合增添新成員。新推出的AFF A900能為企業提供絕佳的資料儲存性能，以加速滿足其對關鍵企業資料庫與應用的需求、提供安全性與可靠性以維持客戶資料的高可用性、安全性，以及提供敏捷組織所需的簡易性與彈性。

NetApp AFF A900為具有高彈性的AFF A700系統的下一代，且性能更為優異，並唯一支援採用ONTAP企業版資料管理軟體。ONTAP企業版做為全球領先的資料管理軟體，整合了企業所需的所有功能，包括對SAN、NAS、NVMe-oF與S3的統一支援、內建資料保護，其中可額外選配最新反勒索軟體功能、以及支援極關鍵企業工作負載所需的高性能與恢復能力。NetApp提供市場上最彈性與完整的混合多雲服務，透過ONTAP與公有雲服務業者之間領先市場的深度整合，企業可依需求延伸或擴充至任何雲端。

「隨著關鍵企業應用的價值與大量企業的資料管理工作負載在接下來數年持續攀升（IDC Enterprise Infrastructure Workloads Forecast for2021-2025），企業將需要性能、安全性與操作簡易性，以將工作負載輕鬆地遷移並擴充到所選的雲。」IDC企業基礎設施研究副理Eric Burgener表示。「像是NetApp的AFF A900與ONTAP企業版這類的產品，能讓組織可靠並安全地在本地運作最先進的企業應用程式與資料庫，或輕鬆擴充到任何雲端」