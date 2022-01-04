KPMG安侯建業日前舉辦讀書會，針對「展望2022經濟趨勢暨台商國外布局重點方向—從泰國、越南、印度、美國、台灣等國分析」，為台商提供布局建議與尋找新商機，尤其疫情加速數位轉型與ESG浪潮。

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示，近兩年，歷經新冠疫情瘋狂的洗禮，全球經濟彷彿洗了一場三溫暖。他認為，2022年全球經濟，能否延續著2021年否極「泰」來這股氣勢，繼續持盈保「泰」，隱然已是各國最重要的經濟課題。

吳孟道指出，儘管目前各界對2022年景氣展望大多樂觀看待，但在一片樂觀聲中，也充滿了諸多不確定性與挑戰。例如疫情反覆，從黑天鵝蛻化成灰犀牛，也將持續干擾著全球經濟復甦步調。而因疫情而起的各國政府大量紓困與QE措施，讓全球債務飆升、資金浮濫，進而吹大資產泡沫，也帶來許久未見的通膨壓力。另一方面，在經濟成長與通膨威脅的兩難抉擇下，各國貨幣政策開始出現分歧，恐加大企業匯兌與避險成本。更不用說，中美貿易談判的發展，持續牽動台商的市場布局方向。

不過，吳孟道也認為危機就是轉機。在眾多風險與挑戰之中，自然也存在各式各樣的商機。因疫情而加速的產業數位轉型需求，就是最好的例證。不管是零接觸消費體驗與新社交互動模式，或是從長鏈到短鏈融入AI智慧生產與在地供給模式等，背後都隱藏著新需求的龐大商機。此外，疫情讓社會責任與治理議題獲得更多關注，加上氣候變遷讓全球意識到環境的重要性，無形中都將催化疫後ESG浪潮並帶來新的商機。

針對海外的部份，從2021年6月份起，越南受到Delta變種病毒的影響，確診案例直線式上升，尤其以越南的經濟重心胡志明市最為嚴重，讓越南政府不得不採取更嚴格的封城措施，這時越南企業才第一次真正感受到疫情對供應鏈的整體衝擊。

KPMG安侯建業駐越南所會計師陳家程表示，在嚴格的封城及疫苗普及後，越南的確診人數逐漸下降，政府也宣布於2021年10月逐步解封，企業原本是信心滿滿的要大幹一場。沒想到疫情後的挑戰正要開始。陳家程說，在後疫情時代，勞動力、物流運疇、原物料供應及資金管理，將是越南企業不可避免的挑戰。

展望2022年，KPMG海外業務中心泰國區主持會計師張純怡則表示，泰國的挑戰要優先關注錢，還有人的問題。張純怡說，有關錢的問題也就是泰國經濟面的挑戰，第一項是泰銖兌美元的走勢將牽動經濟復甦的力道，第二項挑戰是這幾年泰國內需不振，開放國門後是否如政府預期可以帶動內需市場回溫有待觀察；外銷表現則與中國景氣高度連動。她指出，與人有關的挑戰則是需要正視泰國人口老化與待提升之勞動力素質，目前的勞動力結構不利當地經濟轉型之國家策略。另外針對泰國邊境難民問題、階級與民主之爭等政治面的挑戰也是不容忽視議題。

針對機會面的部分，張純怡則說，2021年泰國雖然經歷封城，但整體而言外資申請投資之力道已經回升。另外，泰國投資促進會持續提供具吸引力之投資優惠方案，針對智能電子、電動車等重點產業提供稅務及非稅務之投資優惠。針對勞動力挑戰之因應，加強對於自動化、智能化、銀髮商機等投資皆有投資優惠，台商於調整供應鏈布局時可以善加利用。

KPMG稅務投資部國際租稅副總經理廖月波表示，即使在疫情期間，外商對印度的投資在2020-2021年度仍呈現10％成長，建議台商在評估投資印度市場時，首先應先選擇靠近當地產業鏈之聚落，利用產業上中下游聚集，避免斷鏈危機。在勞動力管理部分，有鑑於當地風土民情與台灣皆大不相同，加上種姓制度影響，建議先了解當地文化以便管理。另外，考量印度基礎建設目前仍有待加強，在估計訂單運輸時程應延長，避免延誤。

廖月波也分享印度為振興經濟及鼓勵印度製造政策，紛紛推出投資租稅優惠措施，例如製造業公司可享15％所得稅稅率、13項產業之生產連結獎勵計畫（PLI），包含手機及電子零組件製造、電信與網路、資訊技術、太陽光電模組及電池等產業，對製造完成後的出口商品也推出稅捐商品減免計畫，對特定進口機器設備免稅，加上印度總理近期宣布1.3兆美元印度版的大基建計畫，建議台商應隨時注意最新法令，享受在印度建立生產基地進行供應鏈調整，並放眼印度龐大內需市場商機。

就投資美國的機會與挑戰而言，KPMG安侯建業稅務投資部會計師丁英泰認為，台商仍應注意中美博奕的大框架下，美國不打算啟動第二階段的貿易談判，加上拜登政府將不排除加徵新的關稅，均牽動台商整體的供應鏈布局。

此外，拜登2021年初簽署14005行政命令，美國政府採購的產品內含美國製零件比例7年後應提高至75％，否則外國製產品的價格將被政府調高20～30％，亦是台商應關注的重點。最後在稅負風險而言，除了投資美國所面臨的30％扣繳稅負外，亦應注意拜登稅改法案將調升公司所得稅率至26.5％並調升美國版最低稅負GILTI至16.56％，此外亦應注意利息費用扣除的比例限制等。

就投資美國之機會，丁英泰指出，拜登於去年11月15日已簽署1.2兆美元之基礎建設投資法案，台商應特別注意高速寬頻網路、電動車充電站與電動巴士等項目的投資機會。另外國防授權法的晶片條款亦授權資助投入晶片生產和設置半導體中心等，台商應持續關注台美經濟對話發展．結合美國設計、研發技術優勢。此外，在重建美好法案亦有關於潔淨能源產業10年超過3200億美元的租稅優惠，除電動車購置稅務抵減最高每人12500美元，亦給予投資綠能的企業基本稅負抵減，值得相關產業台商有效利用相關租稅誘因。