台灣資金「泛濫」。據金管會4日公布，由於廠商年底貨款湧入、壽險資金停泊等，2021年11月本國銀行單月存款爆增5054億元，存款餘額正式突破48兆元大關，有近48.16兆元，去年11月放款雖努力增加2070億元，放款餘額近33.53兆元，但國銀存放比在去年11月續降到69.62％的史上新低，差額已近14.63兆元，朝15兆元大關前進。

但銀行局副局長童政彰強調，國銀存放比續創新低，卻不代表銀行「濫頭寸」大增，只能代表台灣資金相當充裕，銀行存款大量增加，放款雖亦成長，但幅度跟不放存款增加速度，不過銀行局比對2020年及2021年國銀帳上現金及約當現金，依舊是1~1.2兆元之間，並沒有大量增加，代表銀行都能有效去化資金，不會造成獲利的負擔。

童政彰指出，國銀除了以放款去化資金外，也會增加同業拆借及投資，同時因為放款量增加，去年9月底銀行淨利差比2020年9月底增6個基本點（1基本點等於0.01百分比），2021年前11月銀行利息收入增近365億元，手續費收入亦增加近102億元，所以國銀累計前11月稅前獲利3195億元，已超越去年全年，同比成長8.1％，強調並沒有受存放比創新低影響獲利。

2021年前11月國銀存款大增3.36兆元，但同期放款增加2.06兆元，等於存放款間差額在11個月內再拉大近1.3元，但據銀行局分析，2021年11月底國銀帳上現金與約當現金是1.05兆元，還比2020年12月底時少612億元，同時間存放央行及同業拆借增加6949億元，投資有價證券增加逾1兆元，若不是因為新台幣升值，海外分支機構出現兌換損失，否則國銀投資收益應是有顯著成長。 也就是說銀行雖然存款增加速度高於放款，但多出的資金並沒有閒置在銀行內，反而是拿去作同業拆借，及投資債券、股票等，增加收益。

銀行局亦分析，2021年11月存款狂增逾5千億元，主要是廠商收到貨款存入銀行，及壽險轉存款，如玉山銀行單月存款增815億元、土銀增663億元、華銀亦增556億元；而放款增加逾2千億元，則主要是購置不動產貸款增加1255億元，周轉金貸款增912億元、購置動產貸款增74億元。