土地銀行力挺風電國產化，已在4日完成統籌主辦永冠集團美元1.3億元和新台幣21.45億元ESG連結聯貸案的簽約。對此土銀指出，此次統籌主辦永冠能源科技集團暨英屬維京群島商永冠能源材料台灣分公司聯貸案，已成功完成募集，各銀行踴躍參貸超額認購達134％，最終以美元1.3億元和新台幣21.45億元結案，顯見各銀行對於永冠集團長期務實經營均予認同與肯定。

土地銀行指出，本案將永續發展概念（ESG，包含環境、社會、公司治理）納入聯貸條件，永冠集團達成相關指標，聯貸銀行團給予相應優惠，由銀行團與永冠集團共同履行企業社會責任，共創永續價值。此外，永冠集團亦與其他企業合組「離岸風電台灣隊」，除爭取在台灣外海建置離岸風場外，更放眼於亞太離岸風電市場，期許從風機零件供應商轉型為風電開發商，因此，土地銀行舉辦該聯貸，除了ESG之外，亦有力挺離岸風電國產化的重要意義。

對於資金用途，土銀說明，主要作為償還金融機構借款及可轉換公司債、購置臺中港廠機器設備及充實營運資金，借款年期為5年，除了土地銀行擔任統籌主辦銀行，其他參貸行包括了華南銀行、永豐銀行、合作金庫銀行、彰化銀行及上海商銀等銀行。

土地銀行說明，永冠集團主要從事球狀石墨鑄鐵、灰口鑄鐵等高級鑄造產品之製造及銷售，並應用於大型風力發電機之零組件（輪轂及基座）、塑膠射出成型機、大型精密工具母機等，憑藉其精進的技術、優良的品質、穩定的交期，獲得國內外大廠肯定，尤其是為支持政府實施離岸風機國產化政策，永冠集團積極興建臺中港廠，期望不僅完整供應台灣本土市場，並能以該廠作為亞太區大型風機供應鏈樞紐，搶攻歐美及亞太市場，且除台中港廠外，永冠集團亦同步規劃泰國廠之建設，以抓緊東南亞快速發展的新興市場商機。