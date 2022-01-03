台銀房貸業務再有創舉。對此台銀3日宣布，110年底不但繼續取得至113年底「築巢優利貸」承作權，為提升客戶服務量能，更和國家發展委員會首度合作導入「個人化資料自主運用（MyData）」服務，以優化客戶線上申請築巢優利貸的便利性，簡化客戶申請流程。

台銀指出，董座呂桔誠秉持以人為本「People-centered」的精神，不僅要求該行同仁瞭解公教員工需求，亦要能接地氣並持續簡化相關申請流程，因此自111年起，台銀「築巢優利貸」專區線上申請功能，將提供公教員工透過線上方式連接至國家發展委員會MyData平臺，經過身分驗證及授權提供申請「築巢優利貸」所需相關資料，公教員工將不再需要自行準備財力證明、戶籍證明等文件，達成申請免出門、免臨櫃的便捷服務目標。

台銀在108年起至110年獨家承作公教住宅貸款，並在去年底與中信銀雙雙得標直至113年底的「築巢優利貸」承作權，此次台銀發動公教住宅房貸創新推出上述創舉，對此台銀說明，國發會與金管會共同攜手推動「個人化資料自主運用（MyData）」服務應用於金融服務上，民眾只要在MyData平臺完成身分驗證及同意後，在個資安全與隱私保護下，讓保存在政府機關內的相關個人資料，回歸民眾合理運用，目前台銀已提供線上申請信用卡與就學貸款申請介接MyData服務，民眾不需要大費周章地額外自行準備相關證明文件即可完成金融服務的申辦，可謂是金融服務創新一大創舉，而台銀的MyData服務自上線以來便獲得大批客戶歡迎，在300多項的MyData線上服務中，前述兩項金融服務申請次數皆位於前十名，顯見民眾已逐漸接受此創新資料提供模式應用於金融服務，現在台銀則進而加入「築巢優利貸」的申請與My Data結合。