一名網友發文抱怨前下屬的天兵事蹟，像是工作還沒做完就急著下班、做事粗心大意等，離職後還上網幹譙他是惡主管，讓他相當無奈，感嘆「現在的年輕人到底把工作當什麼」，不少網友看完也覺得傻眼，表示遇到這樣的下屬，也只能自認倒楣。

原PO在爆料公社APP的匿名公社抱怨下屬的天兵事蹟，再三提醒對方「客戶很急」，要趕快把提案整理好傳給客戶，不料只是上個廁所出來，對方已經不見蹤影，他趕緊詢問資料是否已經傳給客戶，對方竟回「我想明天上班再傳就好啦」，讓他非常生氣，直呼「很急」兩個字很難理解嗎？

原PO表示，拜訪客戶前也再三交代要雙手遞名片，結果下屬還是單手拿，事後問客戶的名片在哪裡，竟理直氣壯的回，「可能放在客戶公司的桌上忘了收」，讓原PO忍不住直接開罵，而對方只是低頭不語，表情看起來很不爽。

原PO說，當晚他正想著該如何教好下屬時，剛好收到對方的LINE，說要辭職，事後還意外發現對方在臉書跟IG上把他罵得臭頭，害他被冠上「惡主管」的封號，讓他無奈感嘆，「現在的年輕人到底把工作當什麼」。

不少網友看完都覺得傻眼，紛紛留言安慰，「沒關係，社會自己會教他」、「眼高手低還玻璃心的草莓族真的很多」、「現在這種天兵多到都不知道該怎麼說，實在很懷疑他們怎麼活到現在的」、「遇上這種的，也只好自認倒楣了」。