星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，獅子座、巨蟹座、白羊座、雙子座、雙魚座、射手座在2022年的事業運和財運都非常旺盛，尤其是第一名的射手座會大賺特賺，最有可能突然致富。

▍第六名：獅子座

2022年天王星、冥王星全年都在獅子座事業宮，且5月及8月發生的日蝕及月蝕，象徵事業將全面革新，不管是被迫離職，或轉換工作跑道也好，獅子們只要勇於接受事實，保持開放態度，有機會替自己的人生立下里程碑。至於財運，是別人幫你召喚來的，容易從他人那邊得到好處，進而變得會賺、會投資，屬於偏財運較強的一年。不過，一旦要你拿出大筆的金錢時，不能輕忽，可能存在超出承受範圍的風險。

▍第五名：巨蟹座

巨蟹座的事業財運在2022年受到木星、火星加持，象徵有機會進入不曾接觸過的領域，其中又以跨國際的商機前景最好，像是進出口貿易、科技生產鏈，有著上、下游的關係者，大受好評，巨蟹座將會被委以重任，擔任說客的角色，這是個好機會，要大膽表現。巨蟹座今年是賺錢的一年，而且守財有道，不過千萬不要亂投資，仔細做好功課才能把小錢滾成大錢。

▍第四名：白羊座

白羊座2022年職場角色及工作內容，有著不錯的調整或改變，工作上的事情也多半能得心應手。一些需要單打獨鬥的工作，只要夠勤勞，就可以靠個人魅力取勝。隨著事業商機順利發展，財運也跟著提升，不過建議跟金錢有關的事，或是一些看似不重要的小事，最好找一個可以信賴的人替你打理，這個人如果是金牛、巨蟹或摩羯就更完美了，因為這個人的存在，有可能在你衝鋒陷陣中扮演決定性的角色。

▍第三名：雙子座

雙子座在2022年具備天時、地利、人和，有機會夢想成真，而且事業步步高昇。目前的工作可能太勞累讓你想辭職，沒想到卻開啟新的契機，提早讓你進入夢寐以求的新職場，亦或是實踐開店的決心，這些都足以讓你一展長才，成功又得名。而財運方面，主管與貴人將會帶來致富契機，多注意身旁天秤、處女或天蠍這幾個星座，這段時間作戰力十足，8到12月有機會讓你闖出一片天地，迎來大筆進帳，連你自己都會笑到合不攏嘴。

▍第二名：雙魚座

雙魚座的事業運、財運在2022年受到木星、海王星庇佑，想象力與靈感湧現，許多前瞻性的規劃，可能都是出自於你的手筆。雙魚女這一年會兼顧工作和家庭，行動力很強，甚至勝過許多男性，柔順又剽悍的作風，使你們在職場上戰無不勝。而木星同時也助長你的財力，除了讓你荷包滿滿，許多難搞的財務危機，像是房貸、房屋修繕費、車貸等超額支出，派你出馬協調就能順利解決，今年很耐操，擁有無窮的潛力。

▍第一名：射手座

射手座的事業財運在2022年水逆期間將稍受影響，但6月後就立即恢復到水準之上，其中主要是受惠於技能的提升，尤其若是身處於科技相關行業，大環境正是需要用人之際，無論在哪都受歡迎，不必擔心被埋沒，更不愁沒有發揮的舞台。也由於有一技專長，有機會獲得大筆獎金，不用擔心賺不到錢，是所有星座中最有可能一夜致富的星座。不過，還是得提醒你，簽約、合同等文件最好白紙黑字寫清楚，以免事後有爭議。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】