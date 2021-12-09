去年調查局接獲女調查員申訴，指她的男姓長官、港關組長，對她說「喔！所以這樣被摸你覺得很舒服喔！」，並多次踫觸她手及大腿，調查局認定構成性騷擾，男組長不服提行政訴訟，台北高等行政法院原處分無誤，駁回他的訴訟。

被害女調查員指控，男組長對她碰觸肩膀、手臂、手背及大腿外側等身體部位，之後外派駐點查察賄選，任務結束回辦公室後，剛好有同仁調職，她搬移至該同仁所空出的位置，坐離他較遠，想極力躲開他。

2019年5月20日，男組長上班時間又以LINE邀約她在外見面聊天，因當晚全部據點同仁都要一起在外聚餐，所以她用LINE表示，有事在辦公室講就好，對方回覆「別擔心，我不會把你吃了，哈哈」。

女調查員認為LINE文具有性意味，有被吃豆腐感覺，感到很不舒服，不受尊重，但因怕遭到報復，所以不想直接告訴男組長感受，只極力避免與他往來，忍受到去年5月25日才向調查局申訴書。