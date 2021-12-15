高雄一名戴姓男子在年僅19歲時，強行性侵前女友A，事後還威脅對方不准報警。刑事部分，高雄地院日前依妨害性自主罪判其4年徒刑，而民事部分，戴男無業又身無分文，卻在庭上一口答應願賠A女共計220萬元，據了解，恐全由戴父償債。

判決書指出，戴男與A女原為男女朋友，兩人於2020年6月中旬分手，而戴男疑似不滿被分手，在同月底間巧遇騎機車回家的A女，竟先一路尾隨，見路旁有無人鐵皮屋，便出手迫使A女停車，接著強拖A女進鐵皮屋內，脫褲強暴得逞。

此外，戴男犯行後，同日晚間以手機傳恐嚇訊息給A女，包括，「你既然要這麼扎心我，我會讓你付出該有的代價」、「我會叫我這邊的人幫你準備最大場的公祭」、「我也不想給你機會跟我複(復)合了，就等等吧，恩，我絕對拿槍開死你」等語，讓A女心生畏懼，在父親陪同之下前往警局提告，全案才曝光。

刑事部分，高雄地院依強制性交罪，處有期徒刑4年徒刑；另犯恐嚇危害安危罪、竊盜罪部分，應執行6月，得易科罰金。民事部分，A女及其父母向戴男與戴父合計求償220萬元，而即將入獄、並無存款的戴男卻在庭上表示「我同意A女的要求」，法官最終判戴男需賠共220萬元。據悉，戴男犯案時未成年，賠款恐將由父親負起連帶賠償責任。此案還可再上訴。