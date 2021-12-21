曾創下台灣藝文界最高榮譽「國家文藝獎」首位美術類原民藝術得獎者殊榮的排灣族工藝大師撒古流．巴瓦瓦隆，近日驚爆性侵疑雲，屏東地檢署獲悉消息後第一時間剪報分案，訊息傳回屏東三地門老家，家屬也直呼震驚，更無奈表示，希望他能用自己智慧勇敢面對。

近期在「靠北藝術 kaobei Art」粉絲專頁出現一則標題為「小鎮故事」的貼文，內文隱喻撒古流．巴瓦瓦隆疑似性侵事件，隨後也有受害者再發表貼文，整起事件如滾雪球般越滾越大，在藝文圈已引發熱議。

屏檢主任檢察官陳怡利證實，整起事件已著手剪報分案，由司法單位介入調查。警方也循線找到發文者盼能提供訊息，但目前仍無所獲，由於網路描述案發地點在台東，婦幼隊也發文台東介入偵辦，案情尚未有突破性進展。

撒古流家屬低調表示，這事情真的最近才知道，畢竟他長期居住台東進行創作，少與家人聯繫，很難找到人，由於對方是長輩，也不好意思過問太多，第一時間還沒通上話，但家裡人也喊話，相信他有自己的智慧，既然事情發生就要勇敢站出來，該道歉就道歉。

撒古流早年為尋找創作靈感，離開部落長達十幾年時間，直到莫拉克風災後，2013年才將戶籍重新遷回屏東，透過自己領悟的原民智慧，接下傳承文化的使命，在屏北地區掀起一股觀光熱潮的山川琉璃吊橋，就是他知名的創作品之一。

近幾年已減少創作的他，改以書寫形式居多，尤其是民族哲學與生態學，撒古流曾經透露，原民沒有文字，以往透過口傳將祖先智慧傳承，現在自己則把過往經驗藉由文字留下，有了書本，下一代可深深品嘗，如同連結祖先與孩子的臍帶，負責傳輸養分。