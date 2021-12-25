智慧音箱一直是歐美聖誕節人氣禮物之一，全球智慧音箱市場前五大品牌依序為亞馬遜、Google、百度、阿里巴巴、蘋果，根據Strategy Analytics數據顯示，第三季智慧音箱和智慧螢幕的總出貨量年增長10%、達3930萬台。若聯想到台廠，值得一提的就是聯發科(2454)，聯發科在智慧語音助理晶片解決方案經驗豐富，除尚未打入蘋果外，聯發科支援對象包括亞馬遜、Google、阿里巴巴和百度等，去年就已經是全球智慧音箱晶片市佔率冠軍，隨著各品牌廠的較勁，將智慧音箱市場餅做大下，聯發科都將為背後關鍵贏家。

Strategy Analytics報告指出，全球零組件短缺下，已經影響到智慧音箱的供應鏈，且對大陸廠商的影響比其他國家更嚴重。

第三季智慧音箱和智慧螢幕的總出貨量年增長10%，達到3930萬台，創下歷年第三季最佳紀錄，但與第二季持平，這是由於市場不確定性持續存在，特別是新冠病毒變體的影響。儘管半導體和其他零組件不斷加劇的短缺狀況尚未對廠商構成嚴重威脅，但通常處於市場邊緣的小型廠商將面臨更多挑戰。

第三季智慧螢幕的銷量年增長19%、達到1120萬台，而同期基礎智慧音箱(不帶螢幕)的銷量增長了約7%。第三季智慧音箱和智慧螢幕市場的排行榜保持不變，依序為亞馬遜、Google、百度、阿里巴巴、蘋果。就各型號表現來說，Google的Nest Mini是第三季最暢銷的雞款，銷量逾500萬台，蘋果的HomePod Mini和亞馬遜的第四代Echo Dot緊隨其後。

Strategy Analytics分析指出，以全球智慧音箱、智慧螢幕來說，大陸市場通常占全球的30%~40%，因此，阿里巴巴、百度和小米所經歷的挑戰將成為衡量大陸管理供應鏈問題是否良好的指標，與這三家公司合作的合作夥伴，以及其他數十個智慧音箱和智慧螢幕品牌，正面臨長期的供應鏈問題。

另外，大陸為全球重點市場，依舊深受零組件缺貨困擾，分析師預估，整體市場的增長很可能至少要到2023年才能恢復到疫情前的水準。

若以台廠來說，智慧音箱就不能不提到聯發科(2454)，聯發科在智慧語音助理晶片解決方案經驗豐富，支援對象包括亞馬遜、Google、阿里巴巴和百度等，其在2020年就是全球智慧音箱晶片市佔率冠軍，聯發科在智慧家庭等各種垂直產業中具有強大的影響力，也使得全球多家智慧音箱OEM廠均將聯發科視為理想的合作夥伴，換言之，智慧音箱各品牌持續競爭推出新品搶攻市占、擴大市場規模下，聯發科都可望成為背後最大贏家。