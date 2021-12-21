新北市王姓女子、陳姓男子懷疑女性友人偷竊，前年將她綑綁後拿酒瓶砸頭、圖釘釘頭、鋸齒鐵夾插下體凌虐，逼她簽下本票。一審將王女、陳男依加重強制性交罪各判刑4年4月及4年，二審改依強盜性交罪判刑5年6月及5年2月，上訴後，最高法院駁回確定。

20109年11月14日晚上8點多王女與陳男在KTV包廂內，持西瓜刀威嚇被害人並加以捆綁且毆踹至使不能抗拒後，以鐵夾侵入她私處凌虐強制性交，並拍攝她裸照，隨後又強迫她簽500萬元之本票2張交由王女，私行拘禁被害人到隔天下午才被警方查獲。

台灣高等法院二審審酌被告2人僅因與被害人的互動、情感生有嫌隙，竟設詞誘騙私行暴力，復以凌虐手法為加重強制性交，手法殘忍，甚至以散布裸照、砍手等語相脅，迫使被害人簽面額高達500萬元之本票。

高院指出，王女及陳男致使被害人身心受創，2人行為令人髮指，本應嚴懲，然考量2人案發後與被害人和解並全數給付賠償金，堪認已盡力彌補對告訴人所造成之傷害，依強盜強制性交罪各判刑5年6月及5年2月，2人不服提上訴，遭最高法院駁回定讞。

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