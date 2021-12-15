針對調查局再出包，調查局北機站調查官蔡侑 霖上暗網買槍被逮一事，法務部蔡清祥15日表示，他聽聞此消息覺得實在是太不可思議，調查官是一個執法人員，怎麼可以知法犯法，絕不能原諒。

蔡清祥說，本案已由新北地檢署檢察官指揮偵辦中，相信一定可以查得水落石出。

媒體詢問，調查局說要等偵辦結果再作行政處分？行政處分等偵結在說？蔡清祥說，會要求調查局盡快處理，行政責任跟刑事責任都可以併行的。