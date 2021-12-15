調查官上網買槍被逮 蔡清祥怒說重話：絕不能原諒 15:562021/12/15 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡清祥（陳志賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對調查局再出包，調查局北機站調查官蔡侑 霖上暗網買槍被逮一事，法務部蔡清祥15日表示，他聽聞此消息覺得實在是太不可思議，調查官是一個執法人員，怎麼可以知法犯法，絕不能原諒。 蔡清祥說，本案已由新北地檢署檢察官指揮偵辦中，相信一定可以查得水落石出。 媒體詢問，調查局說要等偵辦結果再作行政處分？行政處分等偵結在說？蔡清祥說，會要求調查局盡快處理，行政責任跟刑事責任都可以併行的。 遭爆林秉樞買他的畫涉洗錢 許悔之：若有此事願墮無間地獄 大陸央視熱評：「控評」影視劇口碑的黑產業鏈該切斷了 #蔡清祥 #調查局 #調查官 #買槍 #被逮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡依林遭爆出席林母告別式 經紀人不認 04:102021/12/15 政治要聞 《國際社會》被活逮 日政府造假營造業數據 10:512021/12/15 財經 民主峰會唐鳳畫面消失 美女發言人反問蔡政府一句話 08:302021/12/15 政治 美國民眾攜槍趨勢上揚 機場沒收數量創歷年紀錄 16:592021/12/14 國際 大陸收視率造假調查：一部劇收入4.5億多元 3.9億元用來買收視率 10:552021/12/15 兩岸 東勢河濱公園5惡煞施暴 安全帽狠砸帽T男狂譙3字經 12:142021/12/15 社會 告發台師大校長「黑箱招聘」遭告 夏學理：吹哨人反遭起訴 12:562021/12/15 社會 禾馨執行長蘇怡寧遭老父控告遺棄 不起訴原因曝光 12:512021/12/15 社會 他怨妻當家庭主婦愛玩股票！網看細節驚喊：這問題更大 06:002021/12/15 財經 棄息賣壓濃 台積跌破600元 惟依歷史經驗，填息行情不俗 04:102021/12/15 財經要聞 劉復興可望接國安局副局長 04:102021/12/15 政治要聞 社會熱門新聞 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 玉山南峰女山友墜谷 警消夜奔5小時今晨尋獲遺體 - 社會 狂男收近千張罰單積欠逾58萬 執行署靠一招讓他掏錢 - 社會 總經理與女下屬赴美出差 見她淋浴竟闖入硬上下場慘 - 社會 前妻傳訊誘「想再讓你吃吃」 她連住3天趕不走慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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