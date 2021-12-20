葉姓男子今年3月搭乘捷運文湖線大直站，利用 捷運車廂人潮擁擠機會，以胸前背包作掩護，涉嫌偷摸前方17歲女高中生胸部。台北地檢署調查後，20日依強制猥褻罪起訴這名捷運「痴漢」。

女高中生控稱，今年3月16日下午，她在捷運大直站上車開始，碰到一名陌生男子一直用背包緊貼著她，並趁機襲胸，且因車廂擁擠使她無法移動。直到南京復興站，該名男子才下車。

事後女高中生的姊姊在Dcard上Po文，指妹妹在捷運上遇到陌生男子用胸前的後背包觸碰，她起初因車廂擁擠沒多想，但當她移動到其他位置後，對方仍再移動到她面前。

她當下納悶她移動的位置並沒有很多人，為何對方不斷往前，「我依舊一直感覺到左胸被人碰觸，後來突然感覺有移動且被抓取感，而且一直聽到男子急速呼吸聲」。文章一出，引發網友紛紛發文撻伐。

事後女高中生又在大直站發現該名男子再度出現，趕緊通報站務人員逮狼，逮獲37歲葉姓男子。據了解，葉男到案後，否認有襲胸，辯稱會一直跟隨女方是「因為想看到她！」

但檢察官依據監視器畫面後，發現葉男確實有異常動作，不採信其辯詞，今依法起訴。