交通局公布五月天的4場演唱會，在台鐵新左營站搭乘接駁車資訊。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

五月天的4場演唱會，散場時可搭接駁車至台鐵新左營站。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

天團五月天將於12月25、26、31日及2022年1月1日，4天晚上於高雄世運主場館舉行「好好好想見到你」演唱會，預料將吸引數萬五迷，高雄市交通局宣布演唱會周邊交管及疏運措施，世運主場館現場未提供停車位，演唱會當天下午2時啟動交管，另捷運、台鐵也將加開班次疏運，交通局呼籲五迷可搭乘公共運輸前往會場，並提醒左楠地區市民避開翠華路、世運大道等道路改道通行。

交通局表示，五月天4場演唱會其中12月31日跨年場演唱會於晚間9點開演，另12月25、26及2022年1月1日等3場演唱會於晚間6時30分開演，開演前2個半小時開放進場，為讓世運主場館國家體育場周邊道路交通順暢，附近道路將進行交通管制。

交通局指出，世運大道將自當天下午2時啟動交通管制，周邊道路包含翠華路、左楠路、軍校路等也將進行交管疏導，籲請市民避開前述管制道路改道通行。

演唱會當天高雄捷運也將配合加密班次疏運遊客，為了疏運外縣市搭乘台鐵及高鐵的五迷，交通局建議五迷可於台鐵新左營站（高鐵左營站）「北1出口」處，轉搭「免費接駁車」前往世運主場館。散場後，可於世運大道南側搭乘「免費接駁車」返回台鐵新左營站。

另12月31日跨年場，高捷將延後收班，於隔天1月1日凌晨2時發出末班車；台鐵則於凌晨增開北上4班，南下3班加班車，延長營運至凌晨2時30分。 12月25日、12月26日和1月1日等3場演唱會部分，捷運則於凌晨0時45分發出末班車；台鐵新左營站則提供北上至台南夜間11時12分發車區間車、南下至屏東於夜間11時48分發車區間車進行疏運。

交通局表示，會場周邊未提供停車位，為維護周邊社區交通秩序，將加強違規停車拖吊取締，呼籲五迷搭乘公共運輸系統前往，享受被五月天圈粉的魅力演唱。