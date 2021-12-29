台鐵購買的EMU900型新車遭轟上路7個月故障684次，台鐵回應說法一變再變，今日上午最新聲明澄清，684件缺失多為服務設備及工藝缺失，僅4件為列車行駛中或出車前發生故障，其中只有2件影響列車延誤超過10分鐘。交通部長王國材強調，台鐵EMU900還沒完成驗收，要求台鐵以最嚴謹、嚴肅的態度辦理。

黃國昌昨日上午在臉書發文抨擊台鐵，指耗資253億元購買的EMU900型列車，新車上路7個月就發生684次故障。台鐵第一時間澄清是測試階段問題，但隨即引來黃打臉，批評台鐵說謊成性，684件故障確實是上路後才發生。

台鐵昨晚改口，表示第一時間誤解，經查確有684件缺失，多數為服務設施和工藝缺失，僅4件故障。

台鐵今早最新聲明澄清，EMU901-905共5編組在今年5月至11月交車測試期間，缺失計有684件，2件影響列車延遲超過10分鐘，其餘682件沒有影響營運服務。

台鐵說明，684件缺失中，625件可歸屬服務設備及工藝缺失，包括內裝飾板不平整、螺絲歪斜、播音有雜音、隔離貼紙破損等；55件可歸屬為系統功能缺失，包括TCU無主控、橫向OD漏油、冷卻系統接觸不良、MR管座位置調整、TCU異常、軟體設定修正等。

其餘4件為列車行駛中或出車前發生故障，另黃國昌臉書所提110年12月11日EMU904第8車軔機系統故障，是列入12月份統計件數，經查本件為軔機電子控制單元（BECU)電子卡故障，經更換備品後恢復正常。由於列車的BECU可互為備援，因此第8車BECU失效時，其他車的軔力（煞車力）可以立即遞補，因此並未造成列車延誤。

台鐵強調，EMU900型列車驗收均尚在進行中，將持續加強測試及督促車商完成改善缺失，而依據契約規定，車商需負責自最後測試成功日起3年保固，保固期間若有任何缺失，車商仍需負責改善完畢。