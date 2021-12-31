台鐵元旦假期疏運加開141列次，加掛261輛次，全線加開、加掛運能較平日增加6.6％。另因應基隆、台北、桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、花蓮等地跨年活動及演唱會，今日及明日加開跨年活動列車23列次，其中北部9列次、中部3列次、南部8列次、宜蘭2列次、花蓮地區普悠瑪1列次。台鐵局並將視旅客量多寡，機動加開列車。

台鐵局長杜微今日中午視察局本部元旦疏運一級管制中心，期勉全體同仁提供優質運能服務，並特別注意行車及旅客乘車安全，為全國各地跨年活動添加美好歡愉氛圍。