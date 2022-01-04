沒有40個月年終沒關係，統一超（2912）今（4）日宣布推出開運福袋，大手筆將送出兩台價值388萬元的瑪莎拉蒂（Maserati）豪華休旅，消費者最低只要花499元購買福袋，就有機會把超跑開回家。

統一超今天宣布推出開運福袋，特別規劃「雙重抽」活動，備受矚目的最大獎將送出兩台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另外還有金條、刷卡金等獎項，獎品總價值超過800萬元。

統一超主管表示，今年推出的福袋總共有13款，分成299元、499元、1299元和1599元等多種，分別與Hello Kitty、Mickey米奇、角落小夥伴等三大人氣卡通合作，裡頭裝的都是全新開發的限量商品，包括紅包袋、筆記本、冷水壺、多功能料理鍋、造型陶瓷盤等，消費者可以自己選擇，購買時就知道裡面裝的是什麼。

另外各福袋皆附贈品牌優惠券，包括咖啡飲品買一送一優惠券等，而且有機會抽中華南銀行刷卡金10萬元、W HOTEL住宿券等。

更重要的是，今年還特別規劃「雙重抽」活動，消費者只要購買499元以上福袋，即可獲得「專屬限定抽獎序號」，於活動期間內完成序號登錄，就有機會將瑪莎拉蒂豪華休旅開回家!

過往統一超每年大約會準備20萬份福袋，多半開賣當天就秒殺，今年為了讓更多消費者能夠參與，花小錢就有機會抽中大獎，特別加倍準備了超過44萬份福袋，預計1月12日開賣。

統一超今年也首度與三大外送平台合作，限量福袋將在foodomo、foodpanda和Uber Eats同步販售。