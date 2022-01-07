英飛凌科技（Infineon）推出AIROC CYW20829低功耗藍牙系統單晶片（SoC）。該解決方案支援最新的藍牙5.3核心規格，適用於物聯網、智慧家庭和工業應用。AIROC CYW20829兼具低功耗和出色的效能，能夠支援整體低功耗藍牙應用場景，包括智慧家庭、感測器、照明、藍牙Mesh、遙控器及任何其他與低功耗藍牙連接的物聯網應用。

英飛凌藍牙產品線副總裁Sonal Chandrasekharan表示，有了英飛凌的AIROC CYW20829低功耗藍牙系統單晶片後，設計人員可以輕鬆打造具備低功耗和出色性能表現的產品。這項裝置採用高效的周邊介面，利用低漏電制程來設計的高效MIPS處理器，並整合了低功耗藍牙無線電。此外，它還具備卓越的射頻性能，能夠提供穩定而可靠的連接，進而為智慧連接設備的使用者帶來出色的體驗。

這款新裝置整合了發射輸出功率為10 dBm的功率放大器，LE的接收靈敏度為-98.5 dBm、LE-LR 125 Kbps的接收靈敏度為-106 dBm，是AIROC藍牙 產品組合中具有更好的鏈路運算。同級產品中最佳RF效能且在不影響功耗的情況下提供可靠又穩固的連線能力，使CYW20829成為智慧家庭、智慧建築、醫療、工業、網狀和人機介面裝置（如鍵盤、滑鼠、遙控器等）等各種應用的理想選擇。

CYW20829是首款搭載ARM Cortex M33核心的英飛凌AIROC藍牙系統單晶片。該款低功耗藍牙系統單晶片整合高度最佳化的無線電和基於ARM Cortex M33內核的藍牙微控制器，實現了低電流消耗的設計。第二個ARM Cortex M33核心具有浮點運算單元（FPU），專門適用於客戶的應用場景，主頻高達96MHz，能在低功耗的基礎上提供卓越的運算性能。

AIROC CYW20829高度整合了可配置串列通訊模組、多個計時器／計數器和脈寬調製器，以及I2S、PDM、CAN和LIN介面。其中，串列通訊模組可以根據需要配置成UART／I2C／SPI。平台架構內置了基於ROM的信任根、TRNG以及基於eFuse的特定金鑰和密碼操作硬體加速技術，具備更高的安全性。AIROC CYW20829還支援直接從外部快閃記憶體執行代碼，並對快閃記憶體上的內容進行動態加密，因此靈活性也更強。

AIROC CYW20829由ModusToolbox提供完整的軟體支援。ModusToolbox可以提供一系列易於使用的軟體和專用工具，幫助開發者快速開發基於藍牙技術的物聯網解決方案。也可透過英飛凌開發者社群與應用支援工程師進行線上溝通和交流，並獲得技術支援，以部署AIROC藍牙和多協定片上系統。