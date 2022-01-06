台鐵一列太魯閣號列車在2021年4月2日發生重大事故，造成49人罹難、247人輕重傷的慘案，罹難者家屬日前在臉書貼出「尋人啟事」，泣訴想與行政院長蘇貞昌見面卻不得其門而入，但不論怎麼找都被以「公務繁忙」為由拒絕，字字血淚讓網友看完後止不住怒火，大罵「沒有選票的東西，民進黨根本不在乎」。

太魯閣慘案的罹難者家屬日前在臉書發文，指出事發當天包括民意代表們、部長、院長及總統都到現場，「握著我們的手、給我們擁抱，承諾會積極協助我們」，還說會痛定思痛督促落實台鐵改革，但這些家屬說「幾個月過去了，大家漸漸淡忘了我們，也淡忘了台鐵」。

罹難者家屬指出，台鐵在過去這段時間，依舊傳出各種大小事故，讓他們感到相當害怕，擔心悲劇會再次發生，希望能夠讓政府明白台鐵改革的重要性，因此透過不同方法想與蘇貞昌見面，甚至為此寫下聯名信，但得到的僅是「公務繁忙」4個字，「從2021年4月2日那天起，我們再也沒有任何人得到蘇院長的關注及協助。」

罹難者家屬說，這段期間只能透過新聞媒體看到蘇貞昌參加各種活動，「我們就這樣被留在了2021，被忘在了2021」，最終才決定在臉書貼出「尋人啟事」，希望能夠獲得幫助。

字字血淚的文章讓網友們看完後相當氣憤，除了紛紛將「尋人啟事」的照片貼到蘇貞昌臉書外，也在雅虎新聞、PTT引發熱議，許多網友都酸「院長很忙，中二，挺昶，竹竹併，大家請體諒」、「我們現在的綠營大官不都是這樣，第一先震怒，第二是慰問而且一定要讓媒體拍到畫面，然後就bye bye了」、「沒有選擇，那些官對百姓就是又聾又盲又傲慢了」、「四個不同意，政府不理你」、「上電視一個樣，真接觸民眾就換另一個樣」。

對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌對台鐵改革非常關切，責成交通部聆聽各方意見，也已召開多次會議研商，相關進度都在推動中，而罹難者家屬希望的會面，會先由行政院與交通部進行溝通、蒐整意見，隨後再做安排。