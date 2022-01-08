桃園機場群聚感染持續延燒，行政院長蘇貞昌今日再度召開擴大防疫會議，指揮中心在會中報告，目前疫情尚在可控範圍內，擴大篩檢8500人後，相關確診個案目前均有脈絡可循，近日也將針對可能的潛在接觸者進行擴大篩檢措施，而目前醫療量能充足，尚可因應疫情。針對潛在接觸者的擴大匡列，蘇貞昌指示內政部警政署及地方政府密切合作對接觸者進行匡列，並儘速針對相關人員進行篩檢。

指揮中心指出，桃園機場群聚事件與機場及防疫車隊的防疫措施落實狀況有高度關聯性，近日已有退休醫護人員組成「護理台灣隊」，未來將進入機場觀察相關工作人員對於防疫措施的落實情形及操作細節。

此外，指揮中心昨日已宣布擴大第三劑疫苗的施打對象範圍，疫苗接種地圖有塞車狀況，但現已恢復正常，蘇貞昌希望指揮中心持續呼籲民眾儘速接種疫苗，以增加全體國人的保護力。

蘇貞昌表示，有關指揮中心昨日宣布擴大第三劑疫苗施打對象的措施，由於可施打人數已從40萬人增加至760餘萬人，雖多數地方政府向指揮中心表達各地衛生局之量能足以因應，但為使日後施打作業能夠順利進行，請行政院祕書長李孟諺召集相關部會討論並更新1922中央預約系統的設計，於必要時可重新上線。

今日與會者包括行政院副院長沈榮津、李孟諺、羅秉成政務委員兼發言人、黃致達政務委員、衛福部薛瑞元次長、內政部警政署陳家欽署長、衛福部疾管署周志浩署長、莊人祥副署長、醫福會王必勝執行長。