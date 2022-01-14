高雄左營一處工地上午傳出一起氣爆意外！左營富民路和大順一路口一處工地，今(14日)上午10時許進行地下水工程，現場突然發生爆炸，聲音相當大，造成2名工人受傷送醫，連附近居民都被嚇得奪門而出，據了解，該處工地多年前為一處舊加油站，是否為地下油庫殘氣引爆，目前警消正在調查原因。

高雄工地施工氣爆，巨響震破玻璃2工人受傷送醫。(翻攝記者爆料網)

根據高雄市消防局表示，受傷2人一名為約50歲男性、耳鳴、意識清醒，由新莊分隊救護車送醫；另名50歲男性則是耳鳴、鼻子撕裂傷、意識清醒，由中華分隊救護車送醫，2人無生命危險。目前消防局正會同市府進行調查。