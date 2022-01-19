古坑鄉草嶺村坐擁豐富自然景觀，石壁部落的祕鏡尤其深受遊客喜愛，遊客人數逐年攀升，但長期以來通訊品質不佳，對遊客或救災都是一大困擾，雲林縣府工務處去年協調4大電信業者改善，從南投竹山鎮茶廠增設基地台，石壁山區設強波器解決，19日舉行啟用典禮。

海拔1600多公尺的石壁山區是雲林祕境中的祕境，但「雲嶺之丘」、「五元兩角」由於山勢阻擋訊號不佳，手機很難打得通，也無法上網。

雲林縣府工務處去年3月間首度邀請中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電業者召開「改善大草嶺地區通訊品質」會議，決議在南投縣竹山鎮一處茶廠設基地台，自竹山鎮1518公尺處分享訊號給海拔1639公尺的石壁山區，工程去年底完工。

經過1個月測試，雲嶺之丘、五元二角的手機訊號都從0格攀升3到5格，網路也終於暢通，可隨意瀏覽網頁，也不再怕導航斷訊了。

縣長張麗善19日親自上石壁山區出席草嶺地區通訊品質改善啟用記者會表示，訊號不良對鄉親非常不便，如果有發生意外或身體不適很困擾，為了照顧當地居民，加上草嶺觀光人次越來越多，縣府積極改善訊號問題，讓大家沒有後顧之憂。

張麗善說，草嶺成立消防小隊1年多來，救了10幾名身體不適的民眾下山，如果還有通訊不清之處，縣府會繼續積極調查解決。

工務處長汪令堯表示，草嶺櫻花季可能帶來數以萬計的人潮，交通及通訊需求變大，期間為克服用地取得及電力問題，邀集國有財產署南投辦事處、台電南投營業處達成共識，解決上述問題，去年12月24日完成基地台架設及送電許可，30日進行通訊測試，草嶺地區店家都表示收訊情況有明顯的改善。