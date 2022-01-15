連續一周天氣冷颼颼，終於在今天(15日)回暖，不過好天氣沒有幾天，下周一鋒面通過、東北季風增強以及華南雲雨區的三重影響下，不僅會變冷，中部以北及南部山區都有可能降雨，一路影響到下周五(21日)氣溫才略為回升。

明天(16日)清晨各地仍偏冷，白天氣溫較暖和。(圖／中央氣象局)

中央氣象局表示，明天(16日)清晨各地仍偏冷，白天氣溫較暖和，西半部日夜溫差大；預測明天各地低溫約13至17度，高溫方面，預測北部、東北部及東部可以回升到20至22度，中南部及東南部為24至28度；至於降雨方面，主要在大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一(17日)鋒面通過及東北季風增強，下周二至下周四(18日至20日)東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣轉涼；鋒面通過及華南雲雨區影響，水氣較多，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周五、下周六(21日、22日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略為上升，但各地早晚仍涼；華南雲雨區東移持續影響，水氣增多，除迎風面北部及東半部地區有短暫雨之外，中部地區及南部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。