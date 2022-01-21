根據全球最大基金網絡及金融科技公司Calastone公布最新全球資金流報告，由於疫情肆虐期間儲蓄飆升，加上2021年疫苗推出，令市場對疫情態度轉為樂觀，推動去年資金流入急劇增加。

根據Calastone於全球52個地區的網絡，投資者在所有資產類別（房地產除外）均有增加投資，令所有資產類別的淨流入大增一倍以上（+140％），達到1505億美元。在總額達880億美元的淨資金流入之中，股票基金便占去了接近五分之二。

流入股票基金的資金年增164％，至528億美元。資金流集中在2021年上半年，於3月更達到80億美元的高峰，但其後逐漸回落。及至10月，資金流已下滑至僅8.63億美元，為一年多以來最低水平，原因是投資者開始擔心通膨和資產價格持續高漲。然而到了年底，投資者的樂觀情緒重臨，因為很明顯地，新出現的Omicron變種病毒，其殺傷力很可能不像其他變種病毒般嚴重。12月的資金流回升至42億美元，走勢符合全年平均水平。

全球各地的趨勢非常相似，但在疫苗接種開始較早的地方，投資者的反應更快。英國投資者首先出手增加投資，緊隨其後的是歐洲其他地區和亞洲的投資者。澳洲投資者最初按兵不動，因為他們的疫苗接種計劃開始得較晚。及至2021年年中，當其他地方的購買浪潮逐漸減弱時，澳洲投資者也開始增加購買股票基金。

在香港，投資者在2019年和2020年均是淨賣家，但到了去年卻增加了38億美元的股票基金持倉。

此外，利率預期上升，加上估值升至極高水平，對科技基金而言尤其不利。在去年6月至9月科技基金連續四個月資金淨流出，在Calastone的數據中，屬於三年以來最長的一次淨流出。在10月至11月期間，科技基金也沒有錄得淨新增資金流入，但在台灣投資者購買的推動下，情況在12月開始轉負為正，後來香港投資者也緊跟全球趨勢。

失寵多年的價值策略在2021年取得不錯表現。自2021年1月以來，Calastone網絡所覆蓋各個地區的投資者，不僅把前兩年抽走的所有資本重新投入市場，資金還增加了三分之一。在香港，投資者對價值基金的看法較2020年樂觀，但全年的淨資金流仍接近零。

在這一場資金流競賽中，ESG策略是不折不扣的贏家。ESG股票基金在2021年籌集了321億美元的新資本，相當於在各類股票基金的新資金中，每5美元就有3美元湧入ESG股票基金。相比之下，ESG股票基金在2020年的資金流入僅為108億美元，於2019年更只得3.09億美元。ESG的投資趨勢，以英國和歐洲投資者為首，但現時澳洲和亞洲部分地區也開始急起直追。

香港的ESG資金流入在2021年首次出現正數，佔去股票基金淨流入的總額不足三分之一。台灣的ESG資金流入也在2020年轉為正數，並在2021年進一步增長；至於在新加坡，2021年的淨流入量按年幾乎翻了兩倍，並佔股票基金淨流入總額的五分之二。

ESG發展蓬勃，特別有利於主動型基金，但即使不計入ESG，主動型基金在2021年的資金流也較被動型基金多出2.5倍左右，這種情況非比尋常，因為在前幾年指數基金一直擊敗主動型基金，奪取到更多新增資金流。

Calastone指出，基金交投量在2021年也出現大幅增長。股票基金的成交增長了三分之一，達到6370億美元，較2019年以來幾乎翻了一番。部分增長反映了資產價格上漲所帶來的財富效應。另一個原因，則是投資者在疫情期間目睹了市場和經濟狀況急速改變，因而做出相應行動。當然，新增資金也是基金交投量增加的原因之一。

房地產是唯一出現資金流出的資產類別。歐洲和英國投資者對房地產基金的態度尤其消極，而澳洲投資者則繼續增加資金投入，但在2021年底的投入速度已慢了很多。

Calastone亞洲區執行董事陳博昱表示，在2021年，投資者的信心和現金互相結合，推動基金的購買狂潮。2020年全球各地的儲蓄率躍升，在不少地方更創出紀錄新高，導致2021年家庭現金充裕。投資者隨即在2020年動用一小部分現金買入基金，但很多人都靜觀其變，希望弄清楚經濟受影響的情況會持續多久，因此待到2021年才大舉行動。由於目前的儲蓄率已回落至較正常水平，早前從壓抑中釋放的現金所帶來的資金流，相信會在今年減少。

陳博昱表示，ESG基金的幾何式資金流增長確實驚人。資產管理公司在過去兩年大力推廣ESG基金，無疑推動了人們的意識和接納程度。當然，這也反映了消費者愈來愈希望把投資結合價值觀的需求。現時ESG規模已變得非常龐大，因此其增長速度可能會有所放緩。儘管如此，ESG基金在2022年的資金流入可能會再創紀錄。與傳統資產類別相比，ESG基金管理的市場價值仍然相形見絀，未來的增長空間相當龐大。

陳博昱表示，身處不明朗時期，主動型基金經理也有受惠其中。這與市場對股票估值的擔憂有關，在市場下跌時，主動型基金的表現往往優於被動型基金。目前全球基準指數的權重大幅偏向估值昂貴的美國科技巨擘，而這些科技巨擘的估值相當受到利率上升的影響，投資者似乎得出一個結論，就是相比起配置於主動型基金，配置於追蹤基準指數的被動型基金將會面臨更大風險。我們並沒有看到市場出現大規模的變化，但重點是這種轉變已明顯地出現。