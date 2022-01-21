Omicron新冠變種病毒出現、中國展開監管收緊周期及亞洲各國央行的行動進一步影響了亞洲在2022年的增長預期。宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲認為，東南亞可望在疫情過後，在亞洲經濟走勢方面擔任重要的角色。

陳致洲認為，2022年將關注的宏觀因素包括新冠病毒變種、美國減少購債的步伐和中國的增長轉型，這三項宏觀因素無疑為亞洲經濟增長帶來阻力。然而，這些因素預期對北亞的影響與東南亞不盡相同。在這個環境下，預料中國GDP成長率將由2021年的8%，放緩至2022年的5%左右，低於東南亞的增長預測。印度的預期經濟增長介於6%至7%，進一步支持我們對東南亞前景持樂觀展望。而且，印尼和印度這兩個東南亞主要經濟體的實質殖利率較高，吸引資金流入，更加增強我們看好該區域的觀點。

鑑於中美兩國關係早前多次轉趨緊張，預期東南亞將成為策略性受惠者，因個別行業可望獲得外國直接投資，其中包括印尼的電池供應商、泰國的汽車企業及馬來西亞的資訊科技供應鏈。

陳致洲表示，雖然東協實體經濟融合的進度不如預期中理想，但成員國之間的數位融合卻較令人振奮。目前，東協區內有超過30家大型科技獨角獸企業即將上市，預料這股上市趨勢將蔓延至金融科技、物流供應商和電子商務企業。這類企業擁有兩個特點：1.不少獨角獸企業的業務更輕易適應地區化趨勢；2.東協政府對大型科技公司（如電子商務、網際網路和電競）的監管制度較少。」

隨著東協大部份國家逐步放寬出行和旅遊限制，東協區內經濟陸續重啟，東協的短期前景可望轉佳。從策略上來看，東南亞可望在疫情過後，在亞洲經濟走勢方面擔任重要的角色。