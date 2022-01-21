【愛傳媒張競評論】有位香港年輕朋友來跟我聊天，雙方討論當初美軍將亞太戰區改名為印太戰區，倒底有沒有道理？我其實認為這種改名，未見得能夠改變運作法，只要華盛頓主政者滿意，其實真的是不關我們家的事⋯⋯只不過，我跟這位年輕朋友提到有些小「貼士」，這個「貼士」是香港年輕朋友建議我用之術語，倒是值得與各位分享一下：

1.改名為印太戰區，當初聲稱是要彰顯印度洋與印度洋周邊地區戰略重要性；但是其涵蓋範圍只有半個印度洋；特別是那些阿三哥們認為被華盛頓重視到臨幸檔次，為此爽到不行時，卻沒有注意到在地理區分上，印度還是在邊陲地段，整個態勢絲毫未變⋯⋯

2.回過頭來，若是說沿用原戰區劃分名稱「亞太戰區」，其實亦未涵蓋所有亞洲國家。中亞與中東仍在中部戰區，外高加索地區各國、土耳其與俄羅斯亞洲與遠東地區仍被劃入歐洲戰區，所以就地理區分來說，也沒有說是更合理或是更精準。

3.再來就要提到美國外交體系國務院各個地域司regional bureau之地理劃分方式，其實是與美國軍事體系戰區劃分相當不同；所以美國外交體系所抱持之全球地理觀，確實是與美軍所認定之全球地理觀存在落差，這個現實狀況的確是毋庸置疑。

4.此種地理觀之差異性，到底會產生何種影響呢？首先是戰區與地域司在對外政策上都有發言權，但就其工作責任涵蓋範圍來整體考量問題時，是否切入政策規劃角度就會存在嚴重歧異？其次就是外交體系與軍事體系各項政策協調作業，相同戰區要與不同外交地域司協調，同個地域司要與不同戰區打交道，會不會產生問題呢？

5.不過話要說會來，就算兩者地理涵蓋區域完全相同，外交官僚與軍事官員相互協調，會不會就比較順利呢？其實也很難講，因為基本立場不同，相互調合思維仍然無法避免，現實人生確實就是這樣無奈。

6.其實在國際社會中要去劃疆設界，究竟是要用語言、文化、宗教、種族、地理或是氣象，那不知有多少種劃分方式。所有國家與政治實體間之疆界，也不盡然都符合前述自然或地理要素，因此人為疆界遠多於自然疆界也是國際社會常態。當年國際關係大師杭廷頓提出文明衝突論，其所劃設之文明區分，或是點出之文明斷層地域，其實存在著很多爭議，亦未成為全球所普世認同之劃分模式啊！

7.最後還是回到與這位年輕朋友最初所提問題，這樣改名到底有何種意義？讓我這樣回答吧，舞臺名稱有所變化，演員、道具、佈景、燈光、音效、服裝是否有所增減？最重要的是劇本是否有所改變？那就要看整個印太戰區所策訂之campaign plan是否亦隨著改名而修訂，我們才能見到真章。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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