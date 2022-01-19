針對韓國公平交易委員會(KFTC)調查，對20幾家航商涉嫌聯合壟斷價格祭出處分，國內貨櫃三雄都名列其中，三家不約而同表示，目前尚未收到主管機關處分書，且裁罰金額對公司財務並無重大影響，將確定收到處分內容後再研議相處理方式。

長榮(2603)指出，經查KFTC網站關於該案行政處分報告，初步可能裁罰金額為韓圜33.99億元，目前尚未收到KFTC正式處分書，俟收到相關資料後，將進一步釐清詳情，確保公司最大權益，必要時提出行政救濟。

陽明(2609)指出，有關KFTC認定涉有運費協議違反韓國公平交易法情事於近日進行裁決，目前尚未收到裁決書，無法了解具體認定事由，但依韓國公平會新聞稿指出陽明裁罰金額約美金200萬元，該裁罰金額對公司財務並無重大影響，且相關業務人員均無相關刑事責任，後續處理將於收訖裁決書後再行評估。

萬海(2615)則表示，報載罰款金額韓圜115.1億元(約新台幣2.9億元)，對公司財務、業務均無重大影響。