八大官股券商今（24）日續買超11.84億元，累計近5日買超196億元，由於外資對台積電（2330）轉為買超，因而官股也逢高調節，資金轉向護盤華碩（2357）及鴻海（2317）等10檔個股，買超金額在1～4億元以上。

官股券商24日護盤買超股包括：華碩近4億元、鴻海約2.7億元，以及友達、元大金、聯電等都各達2億元以上，群創、聯發科、環球晶、大成鋼、富采等也各超過1億元。

官股券商逢高調節台積電8億多元，另長榮、欣興也賣超2億多元，以及長榮航、日月光投控、華航及南亞等，都賣超1億元以上。