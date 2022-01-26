礁溪長榮延燒「17人聚餐3確診」北市中國科大2學生中鏢 12:102022/01/26 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 礁溪長榮延燒「17人聚餐3確診」。（翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店確診案例燒進北市，傳出2人在北市中國科大唸書，台北市副市長黃珊珊今表示，有17個朋友聚餐，有3個人確診，14個人在通知居家隔離，有2人在北市唸書，正在做學校聯絡跟擴大採檢。 黃珊珊說，宜蘭那群也有到我們這邊來，確診者傳染給他的朋友，他的朋友有17個人聚餐，有3個人確診，另外14個人在通知居家隔離，因此是一個傳染源跟朋友聚餐，又傳染其他朋友，有2位在台北市有讀書，在做學校聯絡跟擴大採檢。 確診者去過！松山CITYLINK「朱記、路易莎」停業3天 賣場今清消 和確診女友同住為何沒染新冠？專家揭4大關鍵 #新冠肺炎 #台灣 #宜蘭 #聚餐 #長榮酒店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被匡列隔離14天「自費被關」 網嘆：比確診更可怕 00:412022/01/26 生活 染疫雜誌編輯搭捷運跑1／3個台北 發病日古怪 恐另有感染源 11:362022/01/26 生活 西堤內用確診爆炸 戶外吃較安全？醫：大錯特錯 10:112022/01/26 生活 學測考生確診 緊急隔離近百師生 04:102022/01/26 焦點要聞 民視主播親戚傳確診「周日才見面」 林口總部接獲通知大清消 09:342022/01/26 娛樂 桃園今＋4！加貝爾幼兒園再增確診 鄭文燦：私幼明起放春假 09:332022/01/26 生活 選戰溫度計／2022北市長選戰綠營浮現警訊 藍綠版圖國民黨占上風 10:242022/01/26 政治 周興哲同場確診編輯快篩結果出爐 今赴醫院做PCR篩檢 11:462022/01/26 娛樂 礁溪長榮＋1 足跡踩遍信義區百貨 04:102022/01/26 焦點要聞 雜誌編輯確診眾星慌 侯友宜：匡列40人都是陰性 10:352022/01/26 生活 北市松山區幼兒園老師確診 急匡列180名師生 10:012022/01/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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