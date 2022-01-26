宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店確診案例燒進北市，傳出2人在北市中國科大唸書，台北市副市長黃珊珊今表示，有17個朋友聚餐，有3個人確診，14個人在通知居家隔離，有2人在北市唸書，正在做學校聯絡跟擴大採檢。

黃珊珊說，宜蘭那群也有到我們這邊來，確診者傳染給他的朋友，他的朋友有17個人聚餐，有3個人確診，另外14個人在通知居家隔離，因此是一個傳染源跟朋友聚餐，又傳染其他朋友，有2位在台北市有讀書，在做學校聯絡跟擴大採檢。