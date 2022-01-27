本周國際股市震盪，台股三個交易日下挫224.90點，跌幅1.26％，外資也呈現大舉賣超，調節晶圓雙雄及面板股。根據台灣證券交易所統計，本周外資在集中市場賣超620.82億元，與導致今年以來外資累計轉為賣超376.64億元，外資總持有股票市值為24兆511.62億元新台幣，占全體上市股票市值的43.92％，較1月21日的24兆3679.00億元新台幣，減少3167.38億元。

在個股買賣超部分，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)空運業績表現強勁，外資成為外資買超前兩大個股，分別買超32228張及20060張，緯創買超17480張居第三大。

賣超方面，聯電(2303)居外資賣超第一大，賣超張數達170890張，群創(3481)、友達(2409)位居第二及第三，張數分別為93119張及75647張。電子權值股都在調節行列，鴻海(2317)、台積電(2330)居賣超第六及第七，農曆年期間國際股市表現，仍將左右虎年開盤外資的動作。