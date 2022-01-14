桃園市中壢高商學生案17774在西堤餐廳中壢中山店打工，因接觸到聯邦銀行健行分行確診行員染疫，學校緊急清消。（校方提供）

桃園市中壢高商學生案17774在西堤餐廳中壢中山店打工，因接觸到聯邦銀行健行分行確診行員染疫。校方緊急發表聲明，指13日晚間接獲通知後，立即停課14天並線上教學，期末考試改多元評量。校方強調，學生打工染疫「非屬自願、情非得已」，校園也會徹底清消。

中壢高商發布說明稿，說明學生因為職場打工接觸確診者而染疫，13日晚上接獲教育局通知後，隨即依相關防疫規定進行後續通知等作業。自14日起停課14天至27日，採取線上教學進行本學期課務，期末考試改採多元評量方式進行。

校方也強調，學生因打工而染疫非屬自願情非得已，學校會確實依據防疫相關規定做好必要的防疫措施。師生近2000人停課不停學，學校仍會請導師持續關懷學生，並於14日進行校園徹底清消。

校方也說，家長與孩子有線上學習相關問題時，均可主動聯繫老師或學校提供諮詢，如需借用行動載具以因應線上課程者，學校有充足設備提供借用。本校會盡全力守護師生健康、守護桃園，共同為台灣的防疫工作盡一份心力。