新竹縣環保局前往消毒，該店14日停業。（翻攝照片）

中央13日公布確診的桃園市案例17721，為20多歲女性，在9日前4天的足跡有到訪新竹縣湖口鄉、竹北市，均已消毒，，其中在一甜點店內用1小時，衛生局匡列3地點68人，均在採檢中。

案17721曾在1月5日上午8時25分，到湖口鄉新湖地政事務所，全程有戴口罩停留約5分鐘，同日8時33分至湖口鄉路易莎咖啡(湖口站前門市)外帶飲料，全程有戴口罩停留約10分鐘，14日停業一天店內清消。

該案17721也在1月9日下午3時55分至竹北市珈豐露麵包店，用餐約1小時未戴口罩，該餐廳14日起停業至1月17日，並進行清潔消毒。

新竹縣政府環保局13下午獲報立即前往3處足跡，進行週邊環境消毒作業，目前匡列3處共68位，自我健康監測55位、居家隔離9位、自主健康管理4位，均採檢PCR送驗中。

案17721足跡：

1／5上午8：25-8：30新湖地政事務所(新竹縣湖口鄉成功路105號) 停留約5分鐘，全程戴口罩

1／5上午8：33-8：43路易莎咖啡(新竹縣湖口鄉中山路二段176號)停留約10分鐘，全程戴口罩，1月14日停業1日進行消毒

1／9下午3：55-4：54珈豐露麵包店(新竹縣竹北市嘉豐五路二段18號)用餐停留約1小時，用餐時沒有戴口罩，1月14日至1月17日停業4日進行消毒

衛生局，呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，不得搭乘大眾運輸。