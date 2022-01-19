警方公布天津商圈年貨大街停車場位置資訊。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

農曆春節將屆，台中市天津商圈年貨大街自1月19日起到30日，舉行「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」年貨採購及抽獎活動，警方預期人車潮將湧現，將實施交通疏導管制措施，除維護交通順暢與秩序，另規劃機動派出所執行防竊、防搶勤務，為採購年貨的民眾，人身及財物安全把關。

台中市警第二分局指出，今年年貨大街採封街方式舉行，時間為1月19日（周三）至1月30日（周日）止，平日13時至23時，例假日11時至23時30分，計15天活動；為避免塞車，警方呼籲民眾多利用搭乘大眾交通工具，交通疏導管制措施及停車資訊如下：

一、管制時間及路段：1月16日12時起至1月31日6時止，封閉天津路2段自中清路至梅川西路間（不 含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口），2側路邊及周邊停放車輛淨空，活動範 圍場地全面汽、機車禁止通行。

二、停車場位置資訊：警方預計帶來大量人、車潮，將造成年貨商圈周邊 道路車多擁擠，第二分局配合天津商圈年貨大街活動期間規劃交通疏導勤務，於現場設置宣導攤位，除即時提供民眾服務外，亦進行治安、交通安全及防扒、防詐相關宣導；持續加強周邊易聚集人、車潮之地點違停車輛勸導及取締，以維周邊交通秩序及順暢。