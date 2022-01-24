桃園中壢警方公布春節交通熱點籲改道而行。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

因應農曆春節連續假期交通疏導，桃園市中壢警方局邀集相關單位，辦理春節連續假期易壅塞路段及替代道路之交通規劃、疏導作為會勘，這次也和桃警無人機警隊合作，取得俯視圖及空拍圖，運用圖資診斷路口可能的危險熱區及交通易堵塞段，以預先進行改善。

中壢警方表示，仁海宮在春節期間都會有大量人潮參拜，春節期間將仁海宮廟前號誌管制時段延長至凌晨2時，另外，特別製作停車場QRCODE於春節連假前夕張貼於轄區電視牆及發放民眾，以節省返鄉及出遊民眾問路及尋找停車的寶貴時間。

中壢警分局長蕭欽杰表示，春節連續假期期間，分成年貨採購、返鄉、走春等階段，針對轄內大江國際購物中心、桃園高鐵周邊的華泰名品城、IKEA)、公共運輸場所、交通旅遊熱點加強車流監控，遇有大量人、車潮時，立即派警、民力交通疏導，並通報警廣路況，提醒用路人提早改道改走替代道路以避免壅塞，確保春節期間交通順暢。