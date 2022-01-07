中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增62例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及58例境外移入，國內疫情開始拉起警報，行政院發言人羅秉成今表示，由於防疫優先，行政院長蘇貞昌取消參加民進黨台中立委補選候選人林靜儀的選情之夜活動。對此，國民黨台北市議員徐巧芯怒轟，蘇都不去了，其它人還要去嗎？

羅秉成表示，稍早蘇貞昌院長辦公室已通知民進黨中央黨部，由於周六安排多場防疫、政務會議與視察防疫工作的行程，將不出席晚間的選前之夜。蘇院長也親自致電林昶佐委員以及林靜儀候選人致意，兩人均表示體諒政院以防疫工作為優先。

蘇貞昌強調，雖然目前疫情仍然在掌握範圍內，但全球單日確診已超過250萬，邊境防堵以及國內的醫療整備都要更嚴謹，政府各部門更要時時再檢討各項防疫措施，加強不足之處，確實防堵疫情，讓民眾可以安心過年。

對此，徐巧芯也隨在中天新聞台政論節目《大政治大爆卦》上表示，那其它人是不是也不應該去，行政院長都不去了，其它人還應該去嗎？