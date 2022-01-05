台鐵局說明，今天下午4時許，139次自強號於七堵站發車時，發現8車上方鋼樑的防火塗層掉在車頂上，疑似之前地震影響，隨即將車輛調入車庫清理，同時替換預備編組運用，七堵16:49開，台北站晚20分。七堵站該處股道已暫停用，由工務單位詳細檢查，確保安全。