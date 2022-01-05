台鐵七堵站天降異物砸自強號 列車延遲20分 17:412022/01/05 中時新聞網 吳長諭 、中時、 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵七堵站鋼樑防火塗層掉落，砸到139次自強號列車，列車因此延誤。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局說明，今天下午4時許，139次自強號於七堵站發車時，發現8車上方鋼樑的防火塗層掉在車頂上，疑似之前地震影響，隨即將車輛調入車庫清理，同時替換預備編組運用，七堵16:49開，台北站晚20分。七堵站該處股道已暫停用，由工務單位詳細檢查，確保安全。 高雄台鐵綠園道 6處停車場啟用 花蓮強震 台鐵東幹線鳳林-大里、西幹線七堵-香山列車延誤 #七堵站 #自強號 #20分 #異物入侵 #延遲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵新富車站旅客落軌 遭普悠瑪號撞上當場死亡 17:152021/12/30 社會 高雄台鐵地下化6處綠園道停車場完工啟用 可停297輛自小客車 12:402021/12/31 生活 台東春節返鄉專車加碼南迴線 5日凌晨零時開搶 17:502022/01/04 生活 台鐵實施老車汰換 王國材：未來23車種將簡化成3種 18:002022/01/04 生活 台鐵春節票開賣 9小時賣出20萬張 12:172021/12/30 生活 台東返鄉專車加碼南迴線 今開賣 04:102022/01/05 地方新聞 下班注意！台鐵旅客落軌死亡 「富岡-湖口」雙向列車延誤 17:302021/12/30 生活 連假第一天台鐵又出包 東部幹線莒光號電力機車頭故障 11:542021/12/31 生活 斥資4千萬活化台鐵老舊員工宿舍 苗栗火車頭園區願景館試營運 12:072022/01/05 寶島 台鐵衝鐵道觀光 打造五星列車 04:102022/01/04 財經要聞 鐵路立體化 賀陳旦轟笨蛋 04:102022/01/01 生活新聞 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 吃火鍋必沾醬？醫曝可怕下場：恐切除整個腸子 - 生活 每10人就有1人穿 「衝鋒衣」到底在紅什麼 內行人曝關鍵 - 生活 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 - 生活 入冬最強冷空氣來襲！這2天最冷 北台恐現個位數低溫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。