大家體驗搭乘「天皇花車」。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市火車站旁的舊台鐵員工宿舍「鐵路一村」荒廢多年，苗栗縣政府文化觀光局向中央政府爭取4000萬元補助，將老舊宿舍活化，並打造成火車頭園區願景館，4日正式啟用試營運。

苗栗火車站「火車頭園區」占地約2.6公頃，2016年暫緩拆除老舊宿舍後，由客委會、台灣鐵路局、營建署等單位跨部會整合，共投入10億元推動活化，其中客委會補助4千萬元，設置火車頭園區願景館，歷經計畫修正、契約變更等問題延後開放時間，直至4日才終於啟用。

縣府文觀局指出，願景館除展示苗栗當地鐵道人文歷史，還有仿自1923年日本皇太子裕仁，訪台乘坐的「天皇花車」模型，並運用VR科技帶領遊客深入探索。目前試營運時間為周二至周日上午9點到下午5點開放，現場也提供導覽服務。

另外，除願景館正式啟用，縣府持續打造「火車頭園區」，今年9月會陸續完成苗栗火車站連接園區的空橋，以及文創小舖、餐廳等設施；第二階段新建轉車台大廳、記憶通廊、時光列車展示區、投煤體驗區、文物故事館等工程，預計明年10月竣工。

願景館試營運剪綵開幕相當熱鬧，苗栗縣副縣長鄧桂菊、議長鍾東錦、立委徐志榮、湯蕙禎、王婉諭、苗栗市長邱鎮軍，以及台鐵局資產開發中心總經理鄭珮綺等人都到場共襄盛舉。