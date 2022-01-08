身兼婦聯會苗栗分會主委的蔡麗卿親切與受獎學生話家常。（謝明俊攝）

婦聯會苗栗分會8日共發贈24名清寒優秀高中職學生獎學金。（謝明俊攝）

婦聯會苗栗分會突破困難募款捐助縣內清寒優秀高中職學生。（謝明俊攝）

婦聯會苗栗分會主委蔡麗卿說明苗栗分會努力募款捐助學生獎學金。

中華民國婦聯總會雖遭執政黨政府以不當黨產追殺，運作出現困境，但婦聯會苗栗分會在未獲婦聯總會的奧援下，今年仍突破困難，募款捐助苗栗縣內優秀高中職學生獎助學金，8日上午在國民黨苗栗縣黨部，由縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿代表發放，共有24名同學獲獎，期望同學努力向學，未來可以回饋社會。

身任婦聯會苗栗分會主任委員的蔡麗卿表示，婦聯會從前會長蔣宋美齡開始至今，對於清寒優秀學生的鼓勵向來不遺於力，從總會以降至各縣市分會，向來非常重視鼓勵清寒優秀學生向學。自從婦聯總會遭執政黨以國民黨附隨組織不當黨產為由追殺，總會運作出現困難，但苗栗分會全體基層會員們通力合作，完成這次獎助學金募集。

蔡麗卿表示，教育是國家的根本大計，個人做為實現生命理想的動力、家庭則能提升生活品質、社會繁榮富強得以依存，婦聯總會秉持「服務社會、關懷弱勢」理念，從2000年起開辦高中職生就學補助活動，迄今已辦理44學期、受惠學生20448人次，補助金額高達新台幣2億零4佰7拾8萬元，目的為鼓勵清寒家庭子女努力向學，資助其就學費用，期能順利升學完成學業、為國家社會效力。

苗栗縣婦聯分會至今也已完成協助1025人次、合計達1025萬元的獎助學金，幫助真正需要資助的高中職學生，由婦聯鄉鎮市支會或學校推薦，經分會常務委員複審，送交總會董事會議核定後頒贈。

今年苗栗縣共有24名高中職優秀清寒學子，助學金每學年每人1萬元，包括苗栗高中、苗栗農工、竹南高中、建台中學、苑裡高中等多所縣內高中職學校學生。

頒贈典禮8日上午在國民黨苗栗縣黨部舉行，苗栗縣長徐耀昌、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦、縣議員余文忠、廖秀紅、泰安鄉長劉美蘭等人都到場致意，期望學生們努力向學，未來若有成就，能回饋社會鄉里，讓獎助清寒優秀學生的美意能夠代代傳承下去。