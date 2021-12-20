截取總統府錄影畫面

蔡英文總統今天拜會慈濟基金會創辦人證嚴法師，感謝慈濟在台灣疫苗最困難的時候，與民間企業一起捐贈BNT疫苗，對穩定民心非常重要。證嚴法師則勉勵平時多結好緣，並以這波疫苗為例，就因為台灣平時愛的付出，才能得到很多國家的回饋捐助和幫忙。

台積電、慈濟基金會、永齡基金會今年在台灣疫苗最短缺的時候，共同捐贈BNT疫苗1500萬劑，並在催貨後分批陸續到貨逾千萬劑，成為目前國內疫苗主力。

蔡英文總統今天拜會證嚴法師，感謝慈濟在台灣最困難的時候站出來，跟民間企業一起，協助提供當時最缺的疫苗，「我真的很感動」，因為慈濟的加入，台灣社會覺得有民間組織站出來撐政府一把，這對台灣的民心來講非常重要，大家的心就能定下來。

她說，因為在那一段時間，全球疫苗供應都很緊張，我們有社會上相信、在全世界都受到敬重的民間組織站出來，對台灣人來講是一個很好的心理支撐，很感謝慈濟在最困難的時候能夠站出來幫忙政府，她也要跟大家說一聲謝謝。

證嚴法師表示，能理解總統勞心勞力，要操心的事很多，上山到鄉下都要去關懷很辛苦。蔡英文回應，這本來就是總統應該要做的事情。不過證嚴法師強調，慈濟人都不說辛苦，都說幸福，能夠造福人間，雖然是很辛苦，但是總統出面關心，可以帶動很多人的方向。

蔡英文也表示，經過這波疫情以後，她覺得台灣的韌性蠻強，未來在面對更多的挑戰時，只要社會上有很多的民間組織能夠跟政府一起協力，讓整個民心可以穩定，再困難的事情我們都可以處理，也可以一起度過。

所以她非常感謝慈濟在這麼多年來，對於台灣社會提供非常穩定的力量，相信全台灣人都非常的感激，尤其疫苗能夠優先用在年輕人和學生身上，讓家長們都比較安心，也為青少年提供保護，這是很大的功德。

證嚴法師勉勵蔡英文，要感恩的事很多，平常結好緣很重要，台灣這次能獲得國際間的關注，很多國家這波回饋捐助和幫忙我們，就是因為我們平常用愛心，有災情去關心一下，付出一點，這波就得到幾十個國家回饋我們。

蔡英文表示，這麼多年來，她心裡一直覺得慈濟就是台灣很重要的國力的延伸，從善出發，對國家來講是非常大的功德，台灣還有很多外部的問題要處理，感謝慈濟、台積電和永齡基金會，在台灣最困難的時候，跟政府一起協力解決這些困難的問題。