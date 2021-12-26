國內今天新增23例境外移入確診病例，中央流行疫情指揮中心表示，單日新增境外移入個案數為今年新高，其中包含11名遠赴哈薩克參賽的空手道團隊，其餘11人目前仍在接受隔離中。

指揮中心醫療應變組羅一鈞表示，今確診的境外移入個案中，其中十一人是來自同一體育競賽團隊，該團共二十二人，於十二月二十四日從哈薩克入境，首次採檢就發現十一人確診，目前正在進行病毒基因定序，確定是否為Omicron病毒。

羅一鈞說，目前正積極匡列相關接觸者，包含該班機乘客、防疫計程車駕駛等，指揮中心將持續進行監控。