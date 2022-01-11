北藝中心11日舉辦試營運記者會，圖為現場表演之一，何曉玫MeimageDance的《默島新樂園》。（鄧博仁攝）

北藝中心11日舉辦試營運記者會，圖為現場表演節目之一，刺點創作工坊的《誰偷走了我的字？》。（鄧博仁攝）

北藝中心預計於3月11日至5月15日試營運，圖為董事長劉若瑀。（鄧博仁攝）

北藝中心預計於3月11日至5月15日試營運，圖為執行長王孟超。（鄧博仁攝）

台北市副市長蔡炳坤表示，為了迎接北藝中心開幕，今年從台北燈節開始，有一連串的活動都在士林周邊舉行，盼能帶動士林夜市人氣。（鄧博仁攝）

耗時10年，位於台北捷運劍潭站的台北表演藝術中心，在今年3月開始試營運，屆時會有15組團隊規劃46場售票演出、12場免費演出，以及主辦節目6折優惠，董事長劉若瑀表示，還有5千張票市民票供索取，邀請民眾走進場館，體會全新場館的服務和看表演。

執行長王孟超表示，北藝中心一直站在一種培育、陪伴藝術家的角度，一起走向開幕之路。他表示，一座場館誕生並不容易，10年來也歷經許多狀況，但都走過了，過程中累積許多一起前進與成長的藝術家，未來都能更豐富場館內容，「試營運節目會有不同類型的表演，包括音樂劇、舞蹈和戲劇，3、4月試營運，5、6月優化，7月開箱，8月開幕，一步一步來。」

王孟超表示，特別的是，在5月也會有文化大學、台北藝術大學的學校製作節目參與，「學校製作到專業劇場設位，希望未來可以成為常態，讓台灣的表演藝術科系學生可以有更多的可能性。」

台北市副市長蔡炳坤表示，為了迎接北藝中心開幕，今年從台北燈節開始，有一連串的活動都在士林周邊舉行，「從試營運到開幕演出，也緊接著白晝之夜，希望相關活動搭配，能帶動士林地區，把國際觀光夜市的人流再找回來。」

王孟超表示，交通與人流的模擬和維安也會經過測試，「我們會和計程車隊合作，測試停車場與周邊交通的流量，預計會有160台計程車，在半小時內入場和出場，測試車流的狀態，過程中都會和都會和交通大隊、士林分局合作，調配交通控管。」

北藝中心預計於2022年7月啟用，8月正式開幕，開幕前的試營運為3月11日至5月15日。