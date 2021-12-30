(台鐵提供)

台鐵今（30）日零時起開賣明年春節期間（1月27日至2月7日）西部幹線對號車票，到上午9點共賣出20萬3564張票。

台鐵表示，可透過網路、電話語音及超商訂票，訂票後務必於2日內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於後天（1月1日）上午零時重新釋出。

詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁：https：／／www.railway.gov.tw剩餘座位查詢功能。

截至上午9點車票預訂情況，台北往高雄各日期、時段均尚有座位；高雄往台北2月5日10點以後至2月6日15點以前，長途自強號座位已售完。其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。

另1月28至30日及2月4至6日東線8班實名制列車，將於明（31）日零時起開放110年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。