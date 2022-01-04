行政執行署彰化分署上午拍賣鹿谷神農獎得主張姓茶農的百斤茶葉，9點開賣，不到11點就變賣完畢，全部完售。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分署長謝道明（右）親自頒發分署吉祥物「拍寶」給拔得頭籌，第一個完成網路預購登記的彭姓彰化市民（左）。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

第一個到場現場排隊搶購的民眾（右）今天一早從台中出發，7點多就到場排隊，彰化分署長謝道明（左）親自頒發分署吉祥物「拍寶」表示感謝。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

法務部行政執行署彰化分署4日上午9時，在分署辦公大樓拍賣南投神農獎茶農的上百斤高山茶，由於事前預告引發轟動，網路預購10分鐘就額滿，現場也湧現搶購人潮，開賣後不到兩小時，全部搶光光完售。創下分署變賣案件最速執行紀錄。

南投縣鹿谷鄉57歲張姓茶農，已是茶廠茶園第四代傳人，還曾榮獲2000年全國『十大傑出農民，並獲總統接見、頒發『神農獎』殊榮；不料因疫情、乾旱影響茶葉產銷和採收品質，積欠22萬元營業稅，導致需變賣茶葉抵繳稅款。

消息經報導傳開後，因其茶葉品質優良，又以超低破盤價格變賣，迅速引發民眾熱烈討論；有人在行政執行署彰化分署官方臉書粉專搶先預購，一早迫不及待前來取貨，拍賣現場也吸引近百人到場排隊準備搶購高山茶，網路預購者疑似覺得買不過癮，現場又加入排隊行列準備再加碼額外加購。

主任執行官胡天賜表示，為了防疫考量、節省民眾等候時間，首度採用臉書網路預購，20個名額一開放登記短短10分鐘就額滿，讓承辦的執行官十分驚喜，也被民眾願意共同來協助茶農度過疫情的暖心所感動。

網路預購搶頭香的彰化市民彭先生說，彰化分署提供臉書預購免排隊的作法既創新又符合現代民眾需求，加上拍賣價遠低於市價，得知消息後火速預購，總共訂購梨山茶、紅茶及紫蘇梅等共計5300元，希望此舉能順便幫「臺灣之光」茶農度過難關。

彰化分署長謝道明上午到場關心變賣狀況，並親自頒贈執行署的吉祥物「拍寶」給彭男，感謝他的熱心支持。胡天賜說，今日短短兩小時，總共變賣出梨山茶35斤、杉林溪冬茶150斤、日月潭蜜香紅茶66組、蜜餞390盒，變賣所得總計34萬5250元，其中網路預購共變賣4萬4500元。抵繳22萬元稅款後，剩餘款12.5萬餘元，由承辦執行官郭中明親自轉交給張姓茶農。

現身拍賣會場的神農獎得主張姓茶農坦言，完全沒想過會受疫情衝擊而必須以拍賣茶葉來抵稅，更沒料到會受到民眾熱烈回響，他當場再加碼提供60斤茶葉來拍賣，除了感謝彰化分署給予拍賣平台協助，也感謝熱心伸出援手的民眾們，讓他感受到社會的溫暖，也對東山再起重燃希望。