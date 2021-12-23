基隆市政府明天將為市長舉辦7周年就職活動，市議員陳薇仲認為，不應該把做一半的基隆捷運當作政績，呼籲林右昌給市民完整的路線規畫。

陳薇仲表示，明天市長將舉辦7周年就職活動，作為風光畢業典禮及「城市博覽會」的鋪陳，不過，她希望林右昌能像去年，堅定說出「鐵路要留，基隆我說了算」，而不是把做一半的捷運當作政績，舉辦七周年執政嘉年華，將基隆至八堵段規畫「外推」中央或「外推」給市民，絲毫不見政策推動的決心。

市議員陳薇仲認為，不應該把做一半的基隆捷運當作政績，呼籲市長林右昌給市民完整的路線規畫。（陳彩玲攝）

陳薇仲再次要求「最高滿意度」的林右昌能拿出勇氣，面對基隆捷運各項問題能好好溝通，廣納市民多元意見，在最後任期的十二個月內負起地方首長的責任為基隆捷運定案，給基隆市民一條完整、便利且可信任的軌道運輸規畫。

對此，林右昌回應，交通部即將完成「基隆捷運綜合規畫」報請行政院核定，這是基隆市下階段城市發展的重要里程碑，基隆捷運跨越北北基三個城市，將成為全台灣第一個非直轄市擁有捷運的城市。

林右昌說，公共建設推動有一定的次序、步驟跟期程規畫，地方的說明會也將在行政院核定綜合規畫後展開，他強調，捷運是長期的建設，需要循續漸進與時間，市民搭乘的習慣也需要逐步調整適應。