幫助長輩圓1個夢，台中市老五老基金會北屯服務中心與台中捷運公司，日前協助長輩搭乘台中捷運，觀賞城市景色，75歲賴阿伯說，右腳曾開刀裝人工髖關節，因嚮往搭乘台中捷運，突破行動不便的障礙，報名這次搭捷運出遊圓夢計畫，讓他勇於走出戶外，搭乘捷運的初體驗，這他一輩子難忘。

84歲郭爺爺看著捷運外的景色，直呼：「捷運站蓋好長這樣喔」、「看起來好高級科技化喔」，2位長輩皆說，獨居且生理機能退化、行動不便、長時間待在家中，不敢亂跑，這次完成搭乘捷運的圓夢之旅，畢生難忘。

老五老基金會指出，台中捷運派員為長輩導覽解說捷運的相關知識，另針對無障礙相關設施做說明，包括，無障礙坡道、無障礙引導標誌、無障礙電梯、緊急求助鈴、車站對講機、夜間安心候車月台、行動不便待援區、無障礙廁所親子廁所、自動體外心臟去顫器(AED)及電動輪椅專用充電插座…等。

搭乘完捷運，老五老基金會社工接著帶爺爺們去彩虹眷村參觀，認識不同的眷村文化，享受戶外新鮮氣息。84歲的郭爺爺說，很久沒出門踏青，圓夢之旅可以跟大家一起出遊，一整天都好開心。

老五老基金會北屯服務中心督導吳德偉說，老五老提供高齡長者多元服務及友善環境，藉由關心陪伴了解長者所需，除了物質上的協助，也希望能達到他們精神上的支持滿足，只要藉由你我的幫忙，就可以讓長輩夢想成真。