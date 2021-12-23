基隆捷運討論數十年，市區段懸而未決，市議員王醒之怒批，市長林右昌手中握著最後一枚「八堵至基隆段」的印章，為了避免政治爭議，遲遲無法在支票上蓋章，呼籲別再當「外推市長」。

無黨籍市議員王醒之表示，基隆捷運三十年來命運多舛，原被認為是不斷跳票的「政治支票」，好不容易在林右昌任內走到最後一里路，準備要兌現時，才發現支票上還少蓋了一枚印章，這枚印章竟然還捏在林的手上，也就是大家期盼的八堵至基隆段，至今毫無定論，導致市民對捷運慢慢從期待轉向不滿和不信任。

王醒之指出，如果林右昌再不決定，以尊重專業為藉口「外推」給交通部評估，或以尊重民意為理由「外推」給基隆人共識，不敢提出自己的想法，最後可能導致市區段無疾而終、連接不上國際遊輪母港，更可能造成八堵到南港段未來商轉後使用率降低，陷入運量不足、班次被迫減少的惡性循環，也無怪乎市民譏諷為「基八段」，更有網友已把八堵到南港段戲稱為「堵南段」。

王醒之認為，林右昌與交通部之間應該早已有共識，因為市區段「台鐵、捷運二擇一」對林是一舉三得的政治選擇，除了基隆不用出半毛錢外，台鐵有機會可以因為不進基隆市區而增加東部幹線運能，讓執政黨對東部民眾有所交代，最後，成為基隆歷史上唯一兌現「捷運到基隆」支票的市長。

王醒之說，林右昌為了避免政治爭議、過度選舉考量，最後這枚圖章才會遲遲蓋不下去，但林若想從基隆風光畢業，除了外木山填海造陸生態浩劫之爭議外，也該面對基隆捷運市區段，別再當往中央外推的「外推市長」。