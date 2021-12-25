台南1名男子5年前對同居人的大女兒小芳伸出狼爪，竟趁著同居人外出和全家一起睡覺時，要求小芳幫忙手淫，最後甚至性侵得逞；小芳忍受多時才向報警，某次她坐電梯發現1名陌生刺青男子，竟誤認是男子而全身僵直，法官認定男子供犯下94個強制猥褻、強制性交罪，判處12年徒刑，可上訴。

判決書指出，男子5年前與前女友和對方3名女兒同居，不料他一住進去就對就讀國一的大女兒小芳動起邪念，幾乎每周都會要求對方幫忙手淫，最後甚至口交、性交；小芳事後崩潰陳述，白天母親去上班，和晚上大家共處房間睡覺時都會遭男子狼爪，即便她拒絕閃開仍會遭硬上，最後她經由社會局轉介諮商後，才漸漸敞開心房說出真相。

諮商人員透露，某次小芳與諮商人員同坐1部電梯時，小芳發現1名陌生的刺青男子走進電梯，竟當場嚇得僵住不動，原來是她將對方誤認成男子，顯見心裡有極大陰影；不過男子在法庭上辯稱長達1年同住小芳均未求助不合理，且小芳還曾寫信給他說「真的好想你」。

法官最後依據小芳的供辭，認定男子犯下強制猥褻計31次、強制性交62次，及2018年5月間在蔡男租屋處遭強制性交1次，共計63次，總共94罪合併判處12年徒刑，可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。