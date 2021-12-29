捐血完騎車突中眼前一片黑 暖心警民秒伸援

台中57歲的程姓男子日前早上騎車出門捐血，返家途中突然一陣暈眩應聲倒地，幸員警剛好巡邏經過，接獲通報趕緊上前查看，程男雖然意識清楚，跌倒的過程中卻造成下巴受傷，員警不敢大意，趕緊聯繫救護人員到場，經專業評估後發現其傷口較深需送醫縫合，程姓男子這才意識到自己傷勢不輕，對於員警及熱心民眾的協助也深表感激。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員盧禹丞、周修德日前中午巡邏經過東區大智北路近南京路口，熱心民眾上前通報前方路口有名男子騎車摔倒在地，員警趕緊前往協助。這群暖心的民眾向警方表示，剛剛見到男子騎到一半突然摔車，大家紛紛停車上前關心，發現該名男子口罩下緣不停滲出血跡，然因不知道男子受傷情形，正準備報警求助，就見到不遠處出現巡邏車的警示燈。

員警將車輛停在後方警戒來車，並上前了解男子狀況，原來57歲的程姓男子平時就有捐血習慣，近日看到血液庫存量偏低，滿腔熱血的他前往台中公園捐血車，如同往常般挽袖捐出500C.C.的熱血，返家途中卻「突然間就看不到了」，接著便摔倒在地。員警協助聯繫救護人員到場，經專業判斷其下巴的傷勢需要縫合，程男才意識到自己傷得不輕，對於勞煩警消人員表示不好意思，也感謝適時伸出援手的溫暖陌生人。

警方也提醒，捐血是助人益己的善行義舉，然而為了保護捐血人的健康，捐血前應先評估個人身體狀況，切勿空腹捐血。捐血點通常都有提供飲料和餅乾，民眾捐血後，盡量在現場休息片刻補充水分，沒有頭暈等不適現象再行離去。另捐血後，也請避免搬提重物及劇烈運動，以免造成瘀血，騎乘駕駛交通工具時也務必量力而為。