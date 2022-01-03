新北市板橋區文化路今（3）日下午驚傳槍響，海山警分局員警下午4時許盤查1輛違停自小客車，該車拒絕受檢並加速逃逸，途中衝撞其他民車，員警從後追趕並朝輪胎連開6槍，但仍被脫逃，隨後警方在萬板橋下停車場尋獲該輛自小客車，並鎖定杜姓竊盜通緝犯涉案，晚間9時許已在中壢落網。

海山分局文聖所員警今日下午4時10分在板橋仁化街、懷德街口盤查1輛違停紅線的白色自小客車，詎料，該車駕駛不僅拒絕出示證件，且猛踩油門加速逃逸，員警立即騎車尾隨追捕。

逃逸自小客車先沿文聖街逃逸至文化路2段，在文化路2段548巷口時，遭前方停等紅綠燈的車輛擋住去路，該車隨即倒車衝撞另輛自小客車轉進懷德街，2名員警立即由兩側朝車輪連開6槍制止，左、右前胎及右後胎均已爆胎，但駕駛依舊頑抗，駕車轉回文化路逆向行駛到文聖街內逃逸。

警方隨後於4時53分循線在萬板橋下停車場尋獲該輛逃逸白色自小車，但駕駛已棄車逃逸，分局鑑識人員到場採證並擴大調閱監視器，追捕逃逸歹徒。

警方根據車牌通知車主到案說明，車主表示，該車已於去年12月初借予1名杜姓男子使用，警方清查杜男刑案記錄，發現他現因竊盜案通緝中，研判杜男涉案可能性甚高，警方動員警力追緝，晚間9時許循線在桃園市中壢區某宮廟內逮捕杜嫌。

據了解，杜嫌因竊盜案應執行7個月徒刑，疑為躲避服刑才衝撞逃逸。